NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 24 iunie 2019. Cine se bucura de fluxul iubirii?

Iata horoscop zilnic dragoste de la ingerii iubirii pentru azi, LUNIE 24 iunie 2019. Venus, planeta iubirii si relatiilor dicteaza ritmul astral al inceputului de saptamana. Venus este in cuadratura cu Neptun in Pesti si completeaza aspectul astral facut ieri cu norocosul Jupiter. Romantismul este peste tot si inima are un preaplin de vise si imagini despre dragoste. Sunt toate acestea reale? Sau sunt doar iluzii? Numai timpul poate spune.