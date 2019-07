NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 2 IULIE 2019. Eclipsa totala de Soare. Cum iti influenteaza viata amoroasa?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, MARTI 2 IULIE 2019. A venit si ziua despre care se vorbeste atat de mult in ultima vreme: eclipsa totala de Soare in Rac. Afla mai multe despre acest eveniment aici. Desi nu este vizibila din Romania, eclipsa influenteaza toate zodiile. Ea are loc pe axa rac-Capricorn a Nodurilor lunare. Aceasta eclipsa totala de Soare va deschide calea spre un nou sens a ceea ce este sacru in viata ta. Ce vrei sa hranesti, sa protejezi, sa vezi crescand si sa vezi inflorind? Unde vrei sa iti pui toate energiile, devotamentul si iubirea?