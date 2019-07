NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SÂMBĂTĂ 6 IULIE 2019. Speranţe în amor de la Luna în Leu

Incepe acea perioada a anului (din cele 3 cate are Mercur retrograd in 2019) in care dam ceasul inapoi, revizuim, reverificam, poate am pierdut oportunitati, poate nu am inteles suficient de bine niste cuvinte, poate vrem sa spunem altceva, de fapt, acum.

Citeste in continuare previziunile pentru fiecare zodie in parte!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Trebuie sa vorbesti cu partenerul sincer si deschis. Este o zi favorabila setarii unor chestiuni precise in relatia de cuplu. Va vor ajuta sa mergeti mai departe. Ziua se poate incheia intr-o maniera fierbinte. Daca esti singur, vorbeste-i persoanei de care esti indragostit despre sentimentele tale. Nu ezita!

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Poti fi prins intr-un vartej de activitati care sa te indeparteze de viata de cuplu, ajungand sa-ti ignori partenerul. Nu lasa lucrurile sa-ti scape din mana. Daca esti singur, incearca sa te eliberezi de sarcinile de la birou pentru a putea sa te ocupi si de viata privata.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Se anunta o zi spectaculoasa care se va incheia exploziv. Pretateste-te pentru momente romantice si erotice intense. Daca esti singur, sunt sanse mari sa incepi o relatie cu cineva din anturajul profesional. Este indicat sa pastrezi discretia pentru o vreme.

