NOU! Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 7 IUNIE 2019. Scânteie de geniu în amor! Cine dă lovitura azi?

Se anunta scantei de geniu in amor. Iar cateva zodii vor da lovitura azi. Vezi daca zodia ta se numara printre ele!

Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lasa grijile deoparte si petrece mai mult timp langa persoana iubita. Aveti amandoi multa treaba, dar trebuie sa va faceti timp si pentru dragoste. Daca esti singur, incearca sa fii mai pozitiv. Iti va fi mai usor sa cuceresti daca ai zambetul pe buze.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Trebuie sa fii putin mai responsabil sis a arati maturitate in relatia de cuplu. Nu te poti purta ca un copil si sa ai pretentii ca partenerul sa te considere serios. Daca esti singur, iesi mai mult cu prietenii. Iti va ridica starea de spirit si vei atrage mai usor oameni frumosi in jurul tau.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Pot aparea conflicte si discutii in contradictoriu care nu se mai termina. Inainte de a face pasul in retragere, de ce nu vorbesti cu partenerul de cuplu pentru a vedea daca se mai poate repara ceva. Poate veti gasi o cale comuna. Daca esti singur, esti atat de concentrat in a-ti gasi partenerul perfect incat ai uitat sa te mai distrezi.

