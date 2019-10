Articol publicat in: Extern

Nou mandat de arestare european pe numele liderulul catalan Carles Puigdemont

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Belgia a primit de la Curtea Supremă a Spaniei un al treilea mandat de arestare european pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anunţat miercuri o purtătoare de cuvânt a Parchetului din Bruxelles, transmite Reuters. Mandatul a fost redactat în limba spaniolă, dar legea belgiană prevede că documentul trebuie să fie trimis în una dintre cele trei limbi naţionale ale Belgiei sau în limba engleză. În acest caz, Spania va trimite un nou mandat săptămâna viitoare, a precizat purtătoarea de cuvânt.



''Luând în considerare complexitatea dosarului şi cele două mandate de arestare europene trimise anterior împotriva domnului Puigdemont, cazul va necesita o analiză judiciară amănunţită'', a adăugat reprezentanta Parchetului bruxellez, potrivit Agerpres.



Potrivit cotidianului belgian Le Soir, Carles Puigdemont a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă la Roeselare (provincia belgiană Flandra Occidentală), că va respecta decizia justiţiei belgiene cu privire la mandatul de arestare european emis pe numele său.



După ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenţă interzis de justiţia spaniolă, separatiştii au proclamat la 27 octombrie acelaşi an o republică independentă catalană, declanşând cea mai gravă criză constituţională din Spania de la sfârşitul dictaturii franchiste.



Principalul actor al tentativei de secesiune a Cataloniei în octombrie 2017, Carles Puigdemont a părăsit Spania pentru a scăpa de urmărirea judiciară, actualmente trăind în exil în Belgia, potrivit Agerpres.



Curtea Supremă a Spaniei a pronunţat luni condamnări între nouă şi 13 ani de închisoare în dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017. Nouă lideri ai separatiştilor catalani au fost condamnaţi la închisoare pentru încercarea de a declara independenţa provinciei lor, în legătură cu referendumul din Catalonia, interzis de guvernul de la Madrid.



Cea mai grea pedeapsă (13 ani de detenţie) a primit-o fostul vicelider al guvernului Cataloniei, Oriol Junqueras. Toţi inculpaţii au fost achitaţi pentru cea mai gravă acuzaţie, cea de rebeliune. loading...

