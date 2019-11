NOU! Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, MARTI 19 noiembrie 2019

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

IUBIREA

"Iubirea este raspunsul tuturor intrebarilor mele."

Acest mesaj iti reaminteste ca adevarata ta dorinta este sa te simti iubit si ca aceasta stare iti este oferita continuu de catre Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingeri. Inconjoara-ti situatia curenta si relatiile cu iubire care va elibera conexiunile de ego si atasamentele. Cand te rogi pentru iubire ca sa vindece o situatie, Dumnezeu trimite ingerii iubirii alaturi de tine si vezi rezultate miraculoase. Fecioara Maria te sfatuieste sa folosesti doar cuvinte iubitoare cand vorbesti, gandesti sau scrii. Evita discutiile pesimiste cu tine sau cu altii pentru ca este esential pentru tine sa te inconjori cu cea mai inalta energie disponibila. Facand astfel, vei fi martorul unor vindecari miraculoase, vei experimenta noi oportunitati si vei atrage relatii minunate.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FEMINITATE

"Permit naturii mele feminine sa straluceasca puternic ca parte valoroasa a identitatii mele."

Fecioara Maria demonstreaza ca poti fi in acelasi timp puternic dar si cu caracteristici ce izvorasc din partea feminina din tine, indiferent daca esti femeie sau barbat. Felul ei iubitor si dulce de a fi este echilibrat de o viziune clara despre datoria pe care o are in fata vointei lui Dumnezeu. Fie ca esti barbat sau femeie, tu ai in tine o natura feminina si una masculina. Acest mesaj vine la tine ca un indemn sa permiti partii tale feminine sa fie mai prezenta si mai accesibila altora. Feminitatea ta include virtuti precum ingrijitul, bunatatea, blandetea, delicatea, iubirea dar si receptivitatea si intuitia. De fapt, ca sa iti dezvolti darurile spirituale, inclusiv intuitia, este esential sa iti permiti sa primesti si asta include si mesajele divine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

MILA

"Eu sunt bun si intelegator fata de mine si de altii."

Acest mesaj iti cere sa observi felul in care relationezi cu oamenii, inclusiv cu tine. Daca esti bun si intelegator cu altii, vei avea mai multa stima de sine. In timp ce nu poti controla felul in care altii te trateaza pe tine, mila si compasiunea sunt in general intoarse spre cel ce le emite. Acest mesaj este si o atentionare sa eviti barfa sau critica de sine sau despre altii si sa vorbesti constient in moduri iubitoare si cu imputernicire. Energia superioara generata de cuvintele pozitive te vor curata de negativitate. Aceasta este adevarata semnificatie a expresiei "Nu judeca chiar daca esti judecat."

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.