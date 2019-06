Noua aplicaţie NISSA prin Fonduri Europene

Noua aplicatie NISSA, care îşi propune să rezolve o problemă spinoasă a comerțului electronic din România (și nu numai), propune inovarea unor noi sisteme care aduc împreună mediul online și offline, si le traduc într-o platformă unică, printr-un limbaj comun lingvistic și vizual, mult mai aproape de consumatori.

Evenimentul a inceput prin acomodarea invitatilor in magazin cu infochioscul si aplicatia, fiindu-le prezentate trend-urile in materie de inovare si utilizarea efectiva a aplicatiei in cadrul unui studiu de caz in cabina de proba. Exemplificarea de cross selling pe aplicatie si in magazin a surprins placut invitatii, dovedind functiile complexe ale acestei aplicatii si satisfacerea mai multor nevoi identificate ca fiind de baza in reteaua proprie de vanzare de produse, confectii textile si accesorii cat si in alte domenii din retail.

Evenimentul a avut un real success si s-a incheiat prin discutii deschise despre aria de utilizare a aplicatiei si in alte industrii, in afara celei textile, deschizand noi oportunitati viitoare spre inovare si simplificare a metodelor deja existente. "