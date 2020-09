Noul an şcolar 2020 - 2021. Medicul Mihai Craiu: Trebuie să încercăm să revenim la o viaţă dominată de decizii raţionale

Experții in epidemiologie și autoritățile abilitate vor incepe luni analiza nivelului de transmitere comunitară a noului coronavirus în România, pentru a decide unde exista risc crescut şi care sunt scenariile după care se va începe noul an şcolar în România.

"Toată lumea este de acord că este posibil să crească numărul de persoane infectate COVID-19, dupa deschiderea școlilor. (...) Personal consider că trebuie incercată deschiderea școlilor, acolo unde experții in epidemiologie consideră posibil (dacă școala are autorizatie sanitară și este pregătită), folosind strategiile de prevenție cunoscute. Trebuie să încercăm să revenim la o viață dominată de decizii raționale, nu la cea actuală, plină de spaime și știri false", a scris Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.