Noul avocat al familiei Melencu: "Nu există dovezi că Luiza şi Alexandra sunt moarte"

Mama Luizei și avocata sa au studiat timp de 10 ore dosarul dispariției fetei, la DIICOT. Au văzut doar o parte din dosar, au citit declarațiile lui Gheorghe Dincă si ale familiei sale. Monica Melencu atrage atenția că acestea sunt contradictorii. Mai mult, noua avocată a familiei Melencu sustine că în dosar nu există probe concrete că fetele sunt moarte.

"E clar ca ne au ascuns multe, ordonantele cu continut le-am vazut, sunt foarte putine date despre Luiza, mai multe despre Alexandra. S-au purtat foarte frumos cu el, cand a dat declaratii au oprit audierea dupa trei ore sa se odihneasca. El stia, cand a fost intrebat stia tot, numele complet, tot, i s-a spus numele, nu avea el de unde sa stie dupa atata timp, declaratiile se luau la sfarsitul lui iulie, iar fapta este din aprilie", a declarat Carmen Obîrşanu.

Monica Melencu a precizat că nu există probe că Luiza și Alexandra ar fi ucise. Mai mult, familia lui Dincă se contrazice în declarații.

„Eu nu am văzut o probă că cele două fete au fost ucise. Doar declarația lui. Alte declarații sunt contradictorii, și ale familiei. Am citit rând cu rând. Vă garantez că fetele sunt traficate. Nu există dovezi. Am studiat o parte din dosar, o parte e trimis in instanță”, a precizat Monica Melencu.

Monica Melencu s-a prezentat, vineri dimineață, la sediul DIICOT, împreună cu noua sa avocată, potrivit România TV. Procurorii ar fi refuzat însă să le ofere acces la dosar. Luiza Melencu a dispărut în luna aprilie, din Caracal. Gheorghe Dincă a mărturisit că a ucis-o pe ea și pe Alexandra Măceșanu. Ancheta este în curs.

