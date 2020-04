Noul purtător de cuvânt al PSD despre guvernul Orban: "Sunteţi cu totul pe lângă drum, lumea aşteaptă altceva de la voi"

'Noi, PSD, am invatat din greselile trecutului cand am avut rezultate dar rezultatele de la guvernare au fost minimalizate de o comunicare defectuoasa. E destul de natural pentru noi acum sa avem succes in comunicare pentru ca avem si marfa foarta multa de la clientii nostri de la putere. Ca sa facem un soi de gluma asa, ciuma rosie a avut niste simptome pe care le-a resimtit toata populatia: simptomele au fost crestere economica, cresteri de salarii, cresteri de pensii. Din pacate nu am reusit sa le fructificam dintr-o problema de comunicare, dar spuneti-mi care sunt realizarile PNL-ului pe care nu le-au putut aduce in fata pentru ca au avut o comunicare defectuoasa. Din pacate, in loc sa faca ce asteapta lumea, liberalii sunt defazati, discuta alte prioritati cum am vazut in ce s-a scurs din sedinta lor de ieri unde discutiile erau strict politice, strict in perspectiva electorala", a declarat Lucian Romașcanu

„Nu poti, ca partid de opozitie, sa nu strigi si sa nu-i tragi de maneca, mai ales ca noi am venit cu propuneri si singurii care au respins de la inceput au fost liberalii. Trebuie sa le spunem 'Sunteti cu totul pe langa drum, lumea asteapta altceva de la voi'. Ei ar trebui sa vada partea plina a paharului, faptul ca noi strigam ar trebui sa-i faca pe ei sa lase orgoliul si sa preia din masurile pe care le propunem, sa ne strangem sa vedem ce avem de facut. Liberalii spera sa traga toata victoria la ei, dar daca o sa fie un esec o sa plateasca toata tara, nu doar PNL", a mai declarat purtatorul de cuvant al PSD.

