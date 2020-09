Noutăţile show-ului Te cunosc de undeva. Alina Puşcaş şi Cosmin Seleşi au dezvăluit toate detaliile: "Este în premieră"

"În această emisune puteți vedea și cunoaște vedetele sub alte forme, vom vedea ce pot să facă ei cu adevărat, din voce, din actorie. Le descoperim și alte valențe și cred că asta este atracția acestui show. Ba mai mult, nu este niciun concurs.

Este un concurs în ghilimele, este o premisă, lumea se simte bine și cred că transmitem foarte multă bună dispoziție acasă și foarte multă lume mi-a spus că este singura emisune de divertisment de pe piață.

Noi am ajutat foarte mulți oameni cu această emisiune, prin intermediul emisiunii, dar și cu ajutorul vedetelor care fac asta.

Din toate punctele de vedere, au fost și problemele cu covid-ul, bine că am trecut peste, eu am scăpat! Cu cât am muncit mai mult, cu atât roadele noastre se vor vedea și mai mult. Avem în premieră, se cântă live, inclusiv orchestra!", spune Cosmin Seleși, prezentatorul de la Te cunosc de undeva.

"Pentru ei (n.r artiști) este o miză, totuși, pentru că muncesc foarte mult atunci când se implică în fiecare moment și de asta le este și teamă să se prezinte în fața dumneavoastră sub altă formă, dar o fac până la urmă!", spune Alina Pușcaș.

În cel mai nou sezon al transforming show-ului difuzat în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, trei perechi inedite de artişti vor performa în fața telespectatorilor și a juriului Te cunosc de undeva!, în timp ce cinci concurenţi vor evolua singuri. Așadar, în cel de-al 15-lea sezon al transformărilor, Monica Anghel revine pe scenã, de data aceasta alãturi de bunul sãu prieten, Marcel Pavel, Romicã Ţociu va face echipã cu Adriana Trandafir, în vreme ce Liviu Vârciu va concura din nou alături de Andrei Ștefănescu, iar Cãtãlina Grama Jojo, Adda, Ami, Tavi Clonda şi Toto Dumitrescu vor evolua solo.