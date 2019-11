"Nu mai sunt bani de pensii". Ce se întâmplă din 2020

"Nu mai sunt bani de pensii", a declarat fostul premier al României, Victor Ponta, care spune că țara noastră nu mai poate plăti pensiile de anul viitor nici în varianta lor actuală. Ponta acuză managerierea defectuoasă a bugetelor și dă vina pe guvernarea Dăncilă. "Îmi pare rău să o spun, dar nu mai sunt bani de pensii pentru anul viitor. Pentru asta trebuie să răspundă guvernul Dăncilă. Situația se poate remedia, dacă se iau măsuri de reducere a cheltuielilor. Nu este suficientă reducerea numărului de ministere, este nevoie de o reformă pe toate palierele”, a spus Ponta, la România TV.

Dacă nu schimbi sistemul de taxare, dacă nu faci impozitare diferenţiată, cei care au mai mult cotizează mai mult, cei care au puţin cotizează mai puţin sau deloc, nu, nu o sa fie bani la anul. E foarte bine că s-au mărit pensiile, dar s-au mărit greşit. Nu poţi să măreşti cu 10% la toată lumea, şi la cel care are 1.000 de lei pensie şi la cel care are 10.000 de pensie, pentru ca celui cu 1.000 de lei ii dai 100 de lei si celuilalt ii dai 1.000. Deci în loc să le faci o viaţă mai dreaptă, îi departajezi (...) creşteri diferenţiate de pensii: la cei care au puţin să crescă mai mult, la cei care au mult să nu mai crească deloc”

Marius Budăi, ministrul Muncii, a declarat că nu este sigur dacă vor mai avea loc creșterile de pensii promise de PSD însă speră ca guvernarea liberală să aplice în continuare ceea ce este prevăzut de Legea Pensiilor.

„Am aflat de la un coleg liberal că un program de guvernare înseamnă se încearcă, nu am auzit în viaţa mea aşa ceva. (Cei de la PNL n.r) nu au de făcut modificări, trebuie să respecte bugetul, pe 2020 trebuie să aibă ştiinţa ca legea să fie respectată şi măririle de pensii să fie respectate… De la 1 septembrie trebuia date măririle pt profesori. Dar acum am o dilemă: timp de trei ani ni s-a zis zilnic că nu avem bani, din 2017 până acum. Cum au dat jos Guvernul, dintr-o dată sunt bani, când minţim? Ieri sau azi?(…) Nu pot să uit că i-au panicat pe pensionari, am fost prin ţară, am vorbit cu mii de pensionari, oameni din ţară cu lacrimi în ochi, să fac apel public, să nu-i mai panicheze”, a declarat Marius Budăi la România TV.

Întrebat dacă vor mai avea loc măririle prevăzute de la 1 ianuarie 2020, ministrul Budăi a răspuns: „Nu pot să mă pronunţ, nu vreau să le dau speranţe sau să-i panichez, trebuie să vedem aceste lucruri asumate de colegii din PNL, nu am să-i permit să-i panichez pe părinţii şi bunicii noştri”.

Legea pensiilor prevede ca de la 1 ianuarie 2020, punctul de pensie ar urma să crească la 1.774 de lei. Impactul va fi în acest an de 8,4 miliarde de lei, iar în anul 2022 (pentru că creşterile de pensii sunt programate să continue) va ajunge la 81 de miliarde de lei.

Liderii PSD au susţinut că odată cu venirea PNL la guvernare, pensiile nu vor mai creşte din 2020 însă preşedintele Klaus Iohannis i-a asigurat pe români că „nu vor fi tăieri de salarii și pensii”.