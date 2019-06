Desi frunzele si radacina de capsune sunt indicate in tratamentul pietrelor la rinichi, consumate in cantitati mari, preparatele fitoterapeutice pot agrava aceasta problema, scrie kfetele.ro.

Citeşte şi Bărbatul acesta a slăbit 127 de kilograme în doar 2 ani. Nu a luat pastile şi nu s-a operat, dar a făcut un lucru banal zilnic