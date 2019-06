Nu te panica! Top 7 motive din cauza carora ciclul iti poate intarzia, chiar daca nu esti insarcinata

Chiar si cele care stiu ca folosesc mijloace contraceptive pot intra in panica: oare chiar mi-am luat pilula sau nu cumva am uitat?! Ah, s-a rupt un pic prezervativul, oare nu cumva a ajuns o picatura inauntru?! Daca n-am calculat bine perioada fertila si am incurcat zilele, astfel fiind posibil sa raman gravida?! Si tot asa...

Site-ul Thefrisky.com ofera un top 7 al motivelor care pot conduce la o intarziere a ciclului, dincolo de cel al unei sarcini.

1. O schimbare in rutina zilnica

Fie ca mergi la un nou job, fie ca ti-ai schimbat ora la care te trezesti, fie ca te pregatesti, emotionata, sa pleci intr-o vacanta mult asteptata, toate pot fi motive suficient de puternice ca sa-ti intarzie ciclul. Ciclul e o chestiune regulata si atunci cand intervin nereguli, adica schimbari de rutina, organismul feminin reactioneaza prompt. Asadar, daca, de exemplu, pleci in Franta, si timp de o saptamana nu faci nimic, decat mananci branzeturi si sa bei vin, in timp ce tu esti obisnuita sa muncesti toata ziua si sa bei apa plata, e foarte posibil ca ciclul menstrual sa sufere dereglari.

2. Stresul

Emotiile, in special cele negative, au o influenta majora asupra ciclului menstrual. Si daca la astea mai adaugi si panica intarzierii ciclului, el ar putea intarzia si mai mult! Mama Natura isi spune cuvantul...

3. Bolile

Atunci cand esti bolnava in perioada ovulatiei, boala respectiva poate intarzie ovulatia si, deci, si ciclul va intarzia in consecinta. Asadar, daca ai gripa, in luna respectiva e foarte posibil ca ciclul sa nu mai vina atunci cand il astepti.

