Numerologie 2020. Magia vibraţiei 4. Cum te influenţează în funcţie de numărul personal anual

Cifra 4 reprezinta ordinea, responsabilitatea, stabilitatea, familia, casa, manifestarea, conversatia, pacea, realitatea fizica, solutiile practice. In 2020 investeste in crearea unei fundatii solide pentru un succes de durata, securitate.

Vibratia 4 reprezinta simbolul calmitatii, al concentrarii pe ceea ce conteaza cu adevarat si ofera sprijin in transformarea visurilor in realitate. Asa ca, in 2020, bucura-te de energie, fii disciplinat, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Creeaza-ti oportunitati in 2020, actioneaza, mergi inainte cu curaj. Angajeaza-te deplin si constient, deschide usa spre succes, fericire si flux financiar abundent in viata ta.

Din alta perspectiva, anul 2020 este o repetitie interesanta de cifre. Incepe o noua decada, unde 20/20 este simbolul viziunii, al responsabilitatii, al securitatii. De asemenea, cifra 2 este cifra perechii, a iubirii, a angajamentului. Nu este un an propice relatiilor pasagere, ci unul al iubirii intense, al grijii fata de partener.

Numerologie 2020. Vibratia 4 in iubire

Cum am spus, anul 2020 are vibratie 4. In iubire aceasta cifra simbolizeaza profunzimea sentimentelor, conversatia lamuritoare care face lumina in viata. Nu este vreme sa pleci urechea la barfe. Nu are rost sa lupti din motive de gelozie. Vorbeste deschis cu partenerul si vei vedea clar cum stau lucrurile. Mai clar de atat nu se poate.

Daca esti singur, nu cauta relatii pasagere, ci parteneri alaturi de care ti-ai putea petrece o viata. Anul 2020 nu inseamna neaparat sex si pasiune, ci mai degraba un parteneriat cu implicatii emotionale si amoroase.

Numerologie 2020. Vibratia 4 in cariera

Anul de vibratie 4 necesita mai multa atentie in cariera. Desi ai multa energie, ea poate fi dispersata in mai multe directii si iti poti pierde concentrarea. Relatiile cu colegii sunt armonioase si productive. Fii atent sa nu lasi proiecte nefinalizate care sa-ti atraga energia in alte zone. Fii mai organizat, mai meticulous, nu te lasa dus de val in alta parte decat ceea ce ai tu de facut. Nu-ti da voie sa fii lenes. Succesul tau depinde de dedicarea cu care te ocupi de sarcini.

2020 poate fi un an in care mai mult vei munci decat te vei odihni, insa rezultatele vor fi pe masura eforturilor.

Numerologie 2020. Vibratia 4 in sanatate

Dupa cum ai citit mai sus, anul 2020 va fi cu multa munca. De aceea va trebui sa-ti dozezi foarte bine eforturile si sa acorzi o atentie sporita starii de sanatate. Stresul si oboseala nu fac bine, de aceea, trebuie sa te concentrezi pe activitati de relaxare: masaj, terapii alternative, meditatie, yoga. Tensiunea nervoasa poate fi o problema, mai ales spre finalul anului cand se acumuleaza oboseala. Verifica-ti periodic starea de sanatate. Nu-ti ignora corpul, asculta-i mesajele, in special cele legate de sanatatea mintala. Nu-i cere corpului prea multe, fara sa-l recompensezi.

Numerologie 2020. Recomandari

Anul 2020 se anunta uimitor in plan profesional si financiar. Concentreaza-te, fii angajat si dedicat. Dar nu ii ignora pe cei din jurul tau, relaxeaza-te si distreaza-te.

Controleaza-ti emotiile, nu te lasa dus de val cu false sentimente sau emotii exagerate. Ai nevoie de stabilitate si de echilibru mental pentru a-ti putea duce la capat toate misiunile acestui an important.

Numerologie 2020 – Numarul personal

Pentru a afla numarul personal pentru anul 2020 trebuie sa efectuezi un calcul simplu. Astfel:

Data nasterii – 27 aprilie

2+7+4+2+0+2+0 = 17

1+7 = 8

Deci numarul personal pentru anul 2020 este 8.

Iata ce-ti rezerva astrele in 2020 in functie de numarul personal calculat dupa exemplul de mai sus.

Numarul personal 1

Cuvinte cheie: inceputuri, actiune, schimbari, teluri noi.

Puncte de concentrare: inceputuri, oportunitati, renastere, renuntare la trecut, renuntare la lucruri, oameni care nu iti sunt de ajutor, invatarea unor modalitati noi de actiune, curaj.

Protejeaza-te de: rezistenta la schimbare, lipsa concentrarii, intarzierea planurilor.

Anul 2020 va insemna noi inceputuri pentru tine, chiar si in zone mici ale vietii tale. Actioneaza, preia initiativa, fii ambitios. Anul 2020 este un an al oamenilor muncitori, al trezirii spirituale, al schimbarilor de directie. Fii deschis la oportunitati, accepta situatiile care iti scot in evidenta unicitatea, concentreaza-te pe indeplinirea visurilor!

Numarul personal 2

Cuvinte cheie: cooperare, parteneriate, echilibru, rabdare, pace, germinarea semintelor plantate in trecut.

Puncte de concentrare: relatii, diplomatie, meticulozitate, incetinirea ritmului, atentie pe detalii, ajustarea timpului, increderea in telurile tale, ascultarea intuitiei.

Protejeaza-te de: nerabdare, diviziune, insecuritatea care te impiedica sa iei decizii.

Anul 2020 va insemna pentru tine conexiuni noi, nevoia de echilibru, nevoia de a trai fara sa judeci. Asculta-ti vocea interioara, cere ghidare, mai ales in chestiuni care au legatura cu casa si familia. Esti foarte sensibil la energia celorlalti oameni. Fii rabdator, conservator si calm. Comunica deschis, cu compasiune si sensibilitate. Da-ti voie sa te relaxezi, sa te bucuri de momente de serenitate. Ai incredere in puterile tale paranormale.

