Nuntă cu reguli stricte la Cluj. Doi tineri au spus DA, în plină pandemie de coronavirus VIDEO

”Vă declar căsătoriți! Aplauze! Puteți să îi faceți cu ochiul miresei! De sărutat nu știu dacă aveți voie” , le-a spus ofițerul de stare civilă celor doi miri.

Ea in rochie de mireasa, el in costum de mire, asa si-au facut aparitia cei doi tineri la sediul primariei din comuna Floresti, acolo unde s-a oficiat cununia lor civila. La eveniment au fost prezenti doar mirii, nasii, ofiterul de stare civila si echipa de foto-video care imortaliza momentul.



”Nu ne-am imaginat niciodata ca nunta noastra va fi limitata la 8 persoane, dar avand in vedere cat de mult si cat de important era pentru noi sa ne casatorim pe 4 aprilie si in ciuda pandemiei cu care ne cofruntam, ne-am facut nunta in familie” , a povestit mirele.



Cununia s-a desfasurat in curtea primariei si a fost supravegheata de doi politisti locali. Ioana si Filip au ales sa respecte noile legi impuse de autoritati si nu au lasat ca ordonantele militare sa le anuleze nunta.



”Pentru acest numar de opt persoane a fost mult mai simplu pentru ca s-au incadrat familiile noastre, pastorul si fotograful in acest numar si a fost oarecum mai simplu” , a explicat mireasa.



Invitații care trebuiau sa ajunga la nunta lor au putut urmari ceremonia online pe retelele sociale si vor primi cateva fotografii cu mirii. Cei doi sunt impreuna de un an si jumatate si spun ca nunta lor ramane cea mai frumoasa amintire din viata lor.