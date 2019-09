Nuntă SECRETĂ în showbiz-ul din România. Un cunoscut artist s-a căsătorit FOTO

Andrei Ștefănescu şi Antonia s-au prezentat în fața ofițerului de Stare Civilă din Sinaia, pentru a-și oficializa relația.

"S-a aflat așa un pic. Suntem în Sinaia, am ținut secret total, am vrut să fac departe de București,de toată nebunia, de aceea m-am învoit de la emisiune. Este un oraș special, mi-am petrecut o parte din copilărie aici. A fost emoționant, pe fugă, dimineața. Acum suntem la masă, ne bucurăm foarte mult. Acum o săptămână am împlinit șase ani de relație. Suntem bine și important e că a ieșit momentul foarte bine. Am vrut să fie ceva discret, doar pentru noi. Ayan a înțeles că este o zi specială, a cărat buchetul Antoniei în permanență, e fericit, a văzut că trăim o zi frumoasă", a declarat Andrei Ştefănescu.