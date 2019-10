Articol publicat in: SciTech

A fost descoperită o nouă cometă care vine din afara Sistemului Solar

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O cometă care vine din regiuni îndepărtate ale spaţiului a fost observată în interiorul Sistemului Solar, potrivit unui studiu publicat luni în revista Nature Astronomy. Este a doua cometă din afara Sistemului Solar, după descoperirea în 2017 a lui Oumuamua, un bizar obiect cosmic ce are forma unui trabuc. Cometa a fost descoperită pe 30 august de Ghenadi Borisov, un astronom amator, care a anunţat comunitatea astronomilor. Analiza traiectoriei arată că orbita sa nu poate să îşi aibă originea în interiorul Sistemului Solar. Cometa provine dintr-un alt sistem stelar, dar nu se ştie din care. În timp ce 'Oumuamua a fost considerat, pe rând, asteroid, sondă extraterestră şi cometă, natura corpului ceresc detectat pe 30 august lasă în urmă puţine dubii: astronomii au putut să îi vadă deja coama şi coada, două caracteristici principale ale cometelor cunoscute. Astronomii au putut să determine că noua cometă, denumită 2I/Borisov, în semn de omagiu adus descoperitorului ei, este compusă esenţial din praf cosmic, are o culoare uşor roşcată, iar nucleul ei solid are o rază de aproximativ 1 kilometru. Această cometă interstelară ar trebui să poată fi de asemenea observată în luna decembrie, când se va afla mai aproape de Soare. Cometa 'Oumuamua a fost reperată de telescopul Pan-STARRS1 din Hawaii, de unde îşi are originea şi numele ei, care înseamnă "mesager" în limba hawaiiană. Ea măsoară aproximativ 400 de metri lungime şi 40 de metri lăţime şi a fost urmărită de mai multe telescoape de pe Terra, în virtutea calităţii sale extraordinare de prim obiect cosmic detectat de oameni care provenea dintr-un alt sistem stelar. Cometele sunt compuse din gheaţă, materiale organice şi roci şi provin din foste stele şi nori interstelari. Atunci când se apropie de Soare, gheaţa se transformă în gaze. Amestecul de gaz şi praf cosmic formează coada cometei. loading...

