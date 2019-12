O actriţă celebră de la noi a avut în jur 100 de iubiţi la 24 de ani. Ce spune de experienţele de pe Tinder FOTO

Fără inhibiții, Diana Sar a povestit despre iubiții ei care nu au fost deloc puțini, scrie cancan.ro. Actrița din serialul Vlad a afirmat că îi place să cunoască bărbați cu ajutorul unor aplicații de tip matrimonial.

Am intrat și pe aplicații pentru întâlniri, pe Tinder, nu o folosesc în țară, o folosesc când sunt plecată din țară. Am folosit-o când am fost plecată în New York. Mi s-a părut mai rapid și mai ușor decât să merg în baruri să caut, dar nu cred că e nimic greșit în asta. (...) Când mă întâlnesc, facem ce facem să ne simțim bine, dar sunt chestii personale de zis.

Diana Sar, actrița din serialul Vlad, este singură acum, însă are câteva pretenții de la viitorul ei iubit. Actrița vrea ca bărbatul de lângă ea să fie organizat și să aibă un stil de viață sănătos. Vedeta a afirmat că în viața ei au existat foarte mulți bărbați, însă niciodată nu a stat să-i numere.

"Nu știu câți iubiti am avut până acum, nu i-am numărat niciodată, sunt mulți, nu știu dacă sunt chiar 100, dar sunt mulți", adeclarat Diana Sar.