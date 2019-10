Articol publicat in: Life

O bloggeriţă a făcut streaptease în biserică. Enoriaşii o blesteamă, ea se apără: "V-am arătat trupul pe care mi l-a dat Iisus" VIDEO

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Naya Fácil, o cunoscută bloggeriţă din Chile, a declanşat o polemică virulentă după ce a postat un clip în care face streaptease, în biserica San Vicente de Paul de Caldera, din Atacama. În imaginile îndrăznețe, postate de influencerul însuși, se poate vedea cum Naya Facil își arată fundul și sânii și începe să danseze lasciv în fața altarului și a confesionarului. Imaginile i-au indignat atât pe enoriaşi şi internauţi, dar și pe autoritățile locale. "Condamn și regret profund imaginile publicate și difuzate pe rețelele de socializare în care o femeie îşi expune corpul într-o manieră cu conotație sexuală, deoarece ofensează credința cetățenilor religioși, dar, de asemenea, se îndepărtează de orice manifestare culturală", a declarat primarul din Caldera, Brunilda González . Tutuor criticilor, Naya Facil le-a răspuns: " "Inventează multe lucruri, de parcă aş fi râs de catolici. Niciodată nu am arătat niciodată lipsă de respect faţă de cineva, am arătat doar trupul pe care Domnul Isus mi l-a dat". En la Iglesia de Caldera..Triste espectáculo...!! #nayafacil #igleciacatolica pic.twitter.com/FNFwhOIAY7 — Ivan Reyes (@djivanreyes19) October 7, 2019 en el confesionario con los santos loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay