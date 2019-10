Articol publicat in: Societate

O copilă de 15 ani a dispărut de acasă de nouă zile. Poliţia cere ajutorul oamenilor FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O adolescentă în vârstă de 15 ani, din comuna vasluiană Zăpodeni, este căutată de poliţişti. Fata a plecat de acasă pe data de 7 octombrie şi nu s-a mai întors.

Adolescenta are aproximativ 1,60 metri, o greutate aproximativă de 55 de kilograme, părul lung, negru, cu şuviţe blonde şi roşcate şi ochi căprui. La data dispariţiei, era îmbrăcată cu o geacă de culoare neagră, blugi albaştri şi era încălţată cu o pereche de pantofi sport negri. "Adolescenta are un tatuaj la încheietura mâinii drepte şi cercei în buza de jos şi în cea de sus. În prezent, poliţiştii vasluieni desfăşoară activităţi specifice, în vederea depistării persoanei dispărute. Cei care au văzut această persoană sau au informaţii despre ea, sunt rugaţi să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze 112", precizează poliţia. Fată dată dispărută în Capitală. Poliţia cere sprijinul cetăţenilor pentru găsirea adolescentei FOTO De la începutul lui 2019, în Vaslui au dispărut 138 de minori, dintre acestea doar 123 fiind soluţionate. loading...

