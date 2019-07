O delegaţie MCV vine marţi in Romania pentru a evalua starea Justiţiei

Oficialii se vor intalni cu ministrul Justitiei, Ana Birchall, intre orele 10:00 si 11:45, potrivit agendei acesteia.

In ultimul raport MCV, din noiembrie 2018, oficialii europeni au atras atentia ca evolutiile din ultimul an din Romania au produs suparare la Bruxelles si ca tara noastra nu numai ca nu a facut progrese, dar in unele chestiuni s-au facut chiar pasi inapoi in ce priveste lupta anticoruptie si independenta sistemului judiciar.

Comisia Europeana a venit, astfel, cu 10 recomandari foarte dure pentru Romania, aratand ca, fara indeplinirea lor, nu se poate pune problema ridicarii MCV: "Ar fi o tragedie ca pe ultima suta de metri alergatorul sa alerge in directia opusa", a spus in acel moment prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans.

Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, a spus dupa publicarea raportului MCV ca acesta arata ca tara noastra a facut pasi inapoi in ultimul an in ce priveste independenta Justitiei si lupta anticoruptie, ceea ce face mai dificil in acest moment ca mecanismul sa fie ridicat.

Ulterior, insa, lucrurile nu s-au indreptat, ba Guvernul si Parlamentul au continuat sa dea OUG si legi, care modifica radical Legile Justitiei si Codurile Penale, ceea ce a atras critici si avertismente dure de la Bruxelles.

Inclusiv cel mai recent raport GRECO de saptamana aceasta adopta un ton atipic, imperativ, solicitand desfiintarea sectiei speciale de anchetare a magistratilor.