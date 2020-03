O femeie de 57 de ani, la un pas să fie linşată din cauza coronavirusului: "Ai vrut să ucizi 3.000.000 de oameni. Ce suflet ai?"

Oamenii sunt furioşi pe Carmela, deoarece nu a spus nimănui, a mers la o nuntă cu ștaif, de 500 de persoane, apoi s-a plimbat prin Montevideo.

La sfârşitul săptămânii trecute au fost anunţate primele cazuri infectate cu coronavirus, iar sud-americanii stau ca pe ghimpi: "Doamna Hantou a fost în Spania, a fost în Italia, s-a întors și n-a zis nimic".

”Am avut grijă de toți uruguayenii mei”, a declarat patroana de 57 de ani. Imediat a fost luată peste picior, înjurată. ”Ai vrut să ucizi 3.000.000 de oameni. Ce naiba sufllet poți avea, frumoaso? Care grijă?”

”Acolo am avut febră 41 de grade. Da, 41 de grade, mai mult moartă decât vie. Am crezut că e de la schimbatul climei. Mi-au dat 14 zile de antibiotice, nu le-am luat pe toate.

M-am simțit bine, am mers la prezentările de modă, am ieșit pe stradă, am vizitat. Am vrut să zbor în Lombardia, dar se închisese tot. Așa că am rămas la Madrid”, a povestit Carmela, care, a acuzat din nou febră, având nevoie de intervenţia unui medic. Pe 6 martie s-a întors în Uruguay.

”Jur că la aeroport am întrebat dacă o persoană care vine din Europa trebuie să primească un tratament special. Mi s-a spus că nu, am fost lăsată să plec. Am mâncat alături de mama mea, de 84 de ani. Seara am mers la o nuntă cu 500 de persoane. Nu aveam cum să nu mă duc, mirele era ca și copilul meu. Duminică, după nuntă, iar masă, cu o verișoară. Multă lume și acolo”, continuă Carmela. Niciodată nu a luat pandemia în serios.

”Nu ar fi trebuit să evitați zonele cu atât de multe persoane?”, vine întrebarea redactorilor de la cotidianul ”El Observador”. Atacă, nervoasă. ”Păi voi știți câtă lume era în avionul ăla? Ce să evit?”

Uruguayul a luat focla auzul veștii că un întreg cartier, Carrasco, din Montevideo, ar putea avea de suferit.

Au apărut glumele, ironiile, dar și scandalurile. Stânga a cerut un monument pentru Hontou, ”cea care va decima oligarhia din Uruguay”.