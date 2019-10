Articol publicat in: Extern

O femeie de afaceri celebră, găsită împuşcată într-o maşină. Cutremurător ce se afla lângă trupul neînsufleţit

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O femeie de afaceri a fost găsită împușcată în mașină. Lângă trupul neînsuflețit a fost găsit un trandafir alb. Descoperirea șocantă a fost făcută, joi seara, chiar de către soţul ei. Tragedia a avut loc în Bulgaria și a șocat toată țara. O anchetă amplă a fost deschisă de către procurori și polițiști. Femeia de afaceri avea 46 de ani și a fost găsită fără suflare în autoturism, cu o plagă la cap, în cartierul Mladost din Sofia. Se pare că femeia a fos tîmpuşcată în cap. Lângă cadavru oamenii legii au găsit un trandafir alb, lucru care îi face pe anchetatori să se gândească la un omor pasional sau chiar la un asasinat comandat prin lăsarea unui mesaj. ŞOC ÎN SHOWBIZ. O cântăreaţă româncă a fost împuşcată de soţ. Detalii terifiante loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay