O femeie infectată cu coronavirus s-a trezit din comă şi a aflat că este însărcinată cu gemeni: "Sunt recunoscătoare"

Femeia care este deja mama a trei copii, a aflat vestea imediat după ce s-a trezit din comă, transmite Mirror.

Aceasta ar fi fost dusă de urgență la spital, după ce a început să se sufoce, fiind deja diagnosticată cu pneumonie.

Odată cu trecerea timpului, ea împreună cu partenerul său s-au temut de faptul că ar putea pierde sarcina din cauza infecției cu noul virus.

„Mă chinuiam să respir și să vorbesc. A fost îngrozitor. M-am trezit foarte confuză, dar când mi-am revenit am fost extrem de recunoscătoare”, a povestit ea.

În prezent, starea de sănătate a femeii s-a îmbunătățit.

Mum with coronavirus wakes from 10-day coma to find out she is pregnant with twins https://t.co/6oxcdbNAJV pic.twitter.com/r0W41fdWa6