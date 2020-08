O femeie s-a tatuat pentru prima dată la vârsta de 103 ani. Acesta este primul lucru de pe bucket list-ul ei FOTO

Dorothy Pollack, care a împlinit 103 ani în iunie, își petrece ultimul timp completându-şi buchetlist-ul. Prima ei aventură? Un tatuaj care reprezintă o broască în onoarea singurului lucru pe care îl iubește mai mult decât berea și burgerii.

Pe 16 iunie, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un azil din Muskegon, Michigan, unde a petrecut luni întregi în izolare în timpul pandemiei de coronavirus.

"Infirmiera din casă a spus că este deprimată și că trebuie să o scoatem. Nu am putut să o vedem, așa că nu aveam habar cum era ea. Este extrem de greu să aud, așa că apelurile telefonice nu au fost de ajutor", a declarat pentru CNN Teresa Zavitz-Jones, nepoata sa.

La câteva săptămâni după ce a ieşit din azil, Dorothy Pollack a decis că vrea să-şi facă un tatuaj.

"A fost destul de interesant pentru că, cu ani în urmă, nepotul meu a vrut să-mi fac unulşi am spus că o voi face", a spus Pollack pentru CNN. "Dintr-o dată, am decis că aș dori să am şi eu aşa ceva. Și dacă aș putea, o broască. Pentru că îmi plac broaștele", a râs ea.

Vineri, Pollack și-a ridicat mânecile și s-a așezat răbdător pe scaunul de tatuat. În timp ce unii oameni sunt îngroziţi de senzaţia unui ac pe pilea lor, Dorothy nu a mişcat nici un muşchi.

"A arătat fix ca o campioană. Nu am văzut niciodată o femeie aşa de curajoasă", a declarat pentru CNN Ray Reasoner Jr., care a tatuat-o pe Pollack la AWOL Custom Tattooing din Muskegon. "A fost atât de emoționată. A fost o experiență uimitoare. Dacă cineva de peste un secol îți spune să faci ceva pentru el, trebuie doar să o faci."

Tatuatorul a declarat că Dorothy este cea mai în vârstă persoană pe care a tatuat-o vreodată.

După ce şi-a făcut tatuajul, despre care spune că "îl iubeşte", Dorothy a decis să mai taie de pe lista ei încă o experienţă: să facă o plimbare pe o motocicletă. Şi cu siguranţă că aventurile nu se vor opri aici.

Sursă foto: CNN