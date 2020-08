O fetiţă de 6 ani s-a înecat după ce a găsit o mască chirurgicală într-o bucată de pui de la McDonald's

La un moment dat, fetiţa s-a înecat, iar mama ei a ajutat-o să îşi revină, găsind urme de măşti chirurgicale în bucăţile de nuggets şi a povestit întâmplarea pentru Hampshire Live.

"Fiica mea a inceput sa se inece. I-am bagat degetele pe gat, era ceva albastru. M-am gandit 'ce naiba e asta?'. Nu ma gandeam ca putea fi de la nugget-ul de pui, insa m-am uitat la cutie si tot ce am putut vedea era ceva albastru iesind din alt nugget in cutia cu 20.

Masca era gatita in interior, ca parte a continutului. E clar o masca, poti sa ii vezi cusaturile si cat de solida este", a spus femeia.

Laura a mers la restaurant, acolo unde i s-a spus că nuggets-urile nu sunt gătite în restaurant şi nu a primit nici măcar o scuză, potrivit aceleiaşi surse.

Girl, 6, chokes on blue face mask 'cooked inside McDonalds chicken nuggets'

Laura Arber, 32, claims she found parts of a blue face mask in at least two of the 20 nuggets she had bought for her children from the fast food branch in Aldershot pic.twitter.com/hrw7SzaxzM