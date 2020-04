O filială PMP vrea să-şi trimită angajaţii în şomaj tehnic, deşi partidul lui Eugen Tomac primeşte de la buget peste 100.000 de euro

Desi alegerile locale bat la usa, in ciuda pandemiei de coronavirus, o filiala apartinand PMP a decis sa-si trimita angajatii in somaj tehnic si a notificat, in acest sens, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca, desi PMP este partid parlamentar si primeste de la bugetul de stat, in fiecare luna, aproape 475.000 de lei, adica mai mult de 100.000 de euro.