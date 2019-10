Articol publicat in: Societate

O firmă germană a cerut insolvenţa fermei Salcia după ce Dragnea jr a cumpărat porci şi nu i-a mai plătit

Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Compania germană Schweinemast Brader GMBH, specializată în domeniul zootehnic, a cerut în luna mai insolvența firmei Ferma Salcia, controlată din umbră de Ștefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, iar pe 15 octombrie dosarul s-a mutat la Curtea de Apel după ce o instanță din Teleorman le-a respins cererea, potrivit G4Media.ro. Firma din Germania a vândut purcei fermei din Salcia condusă de familia Dragnea, însă avocații Schweinemast susțin că societatea controlată de Dragnea jr nu a mai plătit animalele, invocând probleme economice legate de pesta porcină africană. Avocatul care reprezintă firma germană, Ionuț Călin, spune că datoria fermei Salcia către Schweinemast Brader GMBH se ridică la 221.000 de euro, plus penalități de un milion de euro. Tribunalul Teleorman a respins în luna mai acțiunea civilă, așa că avocații celor de la Schweinemast Brader GMBH au făcut apel, iar procesul se va judeca la Curtea de Apel București. loading...

