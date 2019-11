O fostă ambasadoare a SUA la Naţiunile Unite face dezvăluiri şocante: "Mi-au cerut să îl subminez pe Trump"

Fostul secretar de stat Rex Tillerson şi John Kelly, fost şef de cabinet al preşedintelui Trump, intenţionau să o recruteze pe Haley pentru a-i ajuta să-i submineze autoritatea preşedintelui Trump în încercarea de a ''salva ţara'', a scris, potrivit The Washington Post, fosta ambasadoare Haley într-o nouă carte care urmează să fie publicată marţi în SUA, informează Agerpres.



''A submina un preşedinte este într-adevăr un lucru periculos şi este împotriva Constituţiei şi împotriva a ceea ce vor americanii'', a declarat duminică fosta ambasadoare a SUA la ONU într-un interviu difuzat de CBS.



Dacă a-i oferi preşedintelui ''cea mai bună şi mai sinceră consultanţă juridică şi etică din tot guvernul, astfel încât el să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză înseamnă că 'lucrezi împotriva lui Trump', atunci da, mă declar vinovat'', a scris John Kelly într-un răspuns dat cotidianului The Washington Post.



Casa Albă sub conducerea lui Trump a cunoscut un număr neobişnuit de mare de demiteri şi demisii. Tillerson a fost concediat în martie 2018, în timp ce Kelly a demisionat la finalul aceluiaşi an. Unii foşti angajaţi ai Casei Albe au prezentat o imagine a haosului din guvern în rapoarte confidenţiale şi cărţi în care au fost făcute unele dezvăluiri, potrivit Agerpres.



Haley a decis să-şi încheie misiunea la Naţiunile Unite în New York la sfârşitul lui 2018. Circulau zvonuri despre ambiţiile ei politice, fiind multe speculaţii că ar intenţiona să candideze la Casa Albă.



Trump a postat duminică un mesaj pe Twitter în care i-a urat ''noroc'' fostei ambasadoare Haley înainte de lansarea cărţii.