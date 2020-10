O fostă concurentă de la Exatlon şi Puterea Dragostei, snopită în bătaie de fostul iubit. A ajuns la spital: "Mi-au pus mâna în ghips"

Este vorba despre Rafaela, cea care a făcut parte din primul sezon de la Exatlon, fiind în echipa Războinicilor, dar a participat şi la Puterea Dragostei. Bruneta a fost protagonista unui episod extrem de violent, a fost agresată de fostul iubit, într-un acces de furie.

”Am mai mult de 24 de ore nedormite. Din cauza stresului nu mai pot să dorm. Totul s-a întâmplat aseară (marți seară, n.r.) în jur de ora 1. Fostul meu iubit a sunat insistent la interfon, i-am deschis ușa și a intrat în casă. Imediat a început să se certe cu mine. Eu m-am speriat foarte tare, pentru că nu este prima dată când face așa ceva. El este un tip foarte violent atunci când bea. Am încercat să aplanez toată cearta, am ieșit din casă, iar el când a vrut să vină după mine s-a împiedicat și a căzut, nu era într-o stare prea bună.

Am încercat să-l ajut când l-am văzut în halul acela, am vrut să-i command un taxi ca să plece la el acasă și să îi pun telefonul la încărcat, pentru că nu mai avea baterie. În momentul în care m-a văzut cu telefonul în mână, a explodat și s-a năpustit asupra mea. M-a agresat. Am contuzii la mână, dureri de cap. În timp ce el mă agresa, a vrut să îmi spargă telefonul. Cu o mână mă ținea pe mine și cu o mână ținea telefonul.

Fără să știe, a apăsat pe cele trei butoane ale telefonului și s-a apelat numărul de urgență. Și-a dat seama ce a făcut, s-a cam panicat, a încetat să mai dea în mine și a zis că o să îmi pară rău pentru ce am făcut și a ieșit afară pe ușă.

După doar câteva minute, au venit la mine acasă mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la SMURD. În timp ce eu povesteam întâmplările autorităților, el tot mă suna și încerca să mă oprească să nu spun ce s-a întâmplat. Cei de la poliție m-au sfătuit să-l conving să se întoarcă acasă. El s-a întors și imediat a fost dus la secție și eu am fost urcată în ambulanță.

Am stat la spital până la 5 dimineața, mi-au pus mâna în ghips, am o atelă la mână. Când am plecat de la spital m-am dus să depun plângere și am fost să îmi scot și certificat medico-legal. Efectiv sunt traumatizată. Nu pot să mă odihnesc, nu pot să fac nimic. Sunt foarte stresată. Nu știu cum să trec peste tot ce s-a întâmplat aseară”, a povestit Rafaela pentru CANCAN.RO.