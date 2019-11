O grădiniţă din Timişoara, printre clienţii firmei de dezinsecţie care a intervenit şi la blocul în care au murit 3 persoane

"Când am văzut, am sunat pe situaţii de urgenta să anunţ că am făcut deratizarea cu aceasta firmă. S-a întâmplat ieri. Chiar dânsul a venit la noi ieri dimineata, nu stiu cum se poate acest lucru chiar dupa situatia care a fost. Ne-am speriat, avem o responsabilitate foarte mare, am evacuat instituţia", a declarat directorul grădiniţei.

Autoritățile chemate au făcut teste de urgență în grădiniță.

Trei persoane, între care un bebeluş de 10 zile şi un copil de 3 ani, au murit în ultimele zile după o dezinsecţie făcută în blocul în care acestea locuiau. De acelaşi bloc, alte zeci de persoane au ajuns la spital cu simptome de intoxicaţie.

Patronul firmei Bistim Dera SRL, care a făcut deratizarea şi dezinsecţia blocului din Timişoara în care au murit trei oameni, a fost reţinut după o noapte de audieri.

Ioan Sorin Buţă este cercetat pentru omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi trafic de substanţe interzise.

Avocatul administratorului firmei de deratizare Bistim Dera a dezvăluit că substanţele folosite la deratizare şi dezinsecţie au fost cumpărate ilegal de pe piaţa neagră, cu 600 lei.

"Audierile au durat până la ora 5 dimineaţă, a adoptat poziţia unică ce îl avantaja la momentul de acuma, respectiv să recunoască împrejurările exact cum s-au petrecut. De unde a cumpărat respectivele pastile, care aveau o doză de concentraţie mai mare decât cea care se foloseşte uzual pentru deratizarea în apartamente. Nu le-a procurat legal, le-a cumpărat de pe piaţa neagră. Dar de la un tip care lucrează la o firmă de profil. Ştia de substanţele astea, le-a mai folosit la un moment dat la un hotel, în urmă cu o lună, a avut efecte foarte pozitive. Patronul de la hotel chiar doreşte să golească toate camere din hotel şi să mai facă o deratizare. A cumpărat aceste pastile pentru hotel. Erau mai puternice faţă de cele folosite uzual. Primind o comandă de la această firmă, care deţine cele două blocuri în Timişoara, având pe stoc deja cumpărate, a zis să folosească şi acolo, având în vedere că acele încăperi nu erau locuite. După ce a plasat aceste pastile el a izolat cu bandă adezivă tocul uşii, a luat şi cheile cu el. Substanţa s-a dus însă şi spre apartamentele vecine, care erau locuite. Nu avea nici el de unde să ştie cât sunt de letale", a declarat Călin Stăiculescu, avocatul lui Sorin Buţă, pentru Adevărul.ro.