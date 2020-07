O nouă DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE din cauza Covid 19. Câţi români trebuie să o completeze

O noua declaratie pe propria raspundere trebuie completata

Aplicația a fost făcută pentru cei care vin în România, pentru a ușura sosirile pe aeroporturi. Cei care aterizează aici își introduc datele solicitate, inclusiv adresa unde se vor izola la domiciliu, dacă este nevoie - adică dacă nu vin din statele aflate pe “lista verde”.

Formularul online poate fi completat AICI.

Vor primi un cod pe care îl vor scana la un ghișeu și li se va printa formularul, pe hârtie. Asta pentru a evita cozile și contactul cu alte persoane. Formularul online a fost deja implementat la Aeroportul Otopeni şi la cel din Sibiu

Un astfel de formular, fie online, fie pe hârtie, este obligatoriu pentru oricine intră în România. Este vorba despre aşa-numita “declaraţie epidemiologică”.

Cum se completează declaraţia

Pașii care trebuie urmați pentru completarea electronică a declarației epidemiologice de intrare în țară sunt următorii:

1. Se accesează adresa https://chestionar.stsisp.ro folosind datele mobile/conexiunea la internet

2. Se completează datele solicitate de aplicație și se validează, apoi se trimite formularul;

3. Este important să se menționeze adresa de izolare sau să se indice adresa de izolare cu adresa de domiciliu;

4. Ulterior, se generează un cod QR pe telefonul înregistrat în aplicație;

5. Se tipărește declarația sau se scanează codul QR la ghișeul amplasat în acest scop pe fluxul sosiri și se ridică declarația de acolo;

6. Declarația se prezintă la ghișeele DSP.

Declaratie Grecia si Bulgaria: lista formularelor necesare pentru a putea calatori in aceste tari

Declaratie Grecia si Bulgaria: incepand cu 1 iulie, toti romanii care vor calatori in Grecia trebuie sa completeze un formular cu cel putin 48 de ore inainte de a intra in aceasta tara. Masura a fost impusa pentru a ajuta autoritatile elene in luarea unei decizii mai rapide referitoare la nevoia de a testa sau nu un turist in momentul in care acesta intra in tara.

Reamintim si ca, pentru a traversa teritoriul Bulgariei, este necesara completarea unei declaratii pe proprie raspundere referitoare la scopul si durata deplasarii.