Articol publicat in: Societate

O nouă ipoteză în cazul Caracal: "Luiza nu a ajuns niciodată în Casa Groazei, a fost luată din parcare"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 44 min) // Sursa: romaniatv.net Monica Melencu, mama Luizei, a declarat la România TV faptul că adolescenta dispărută nu a ajuns niciodată în casa lui Gheorghe Dincă. Femeia crede că Luiza ar fi fost predată traficanţilor de carne vie într-o parcare din Caracal Monica Melencu este convinsă că fiica ei este în viaţă, dar că ea nu mai este din ţară încă din momentul dispariţiei. Femeia a precizat la România TV că Luiza nu a ajuns în Casa Groazei. "Cred că fata mea nici nu a ajuns în acea casă, a fost dată din parcare", a explicat Monica Melencu, la România TV. În urmă cu câteva zile, mama Luizei Melencu susţinea că probe ADN au fost plantate pentru a încurca ancheta, informează România TV. "Noi asta am spus, că probele de ADN au fost plantate, de la inceput, eu nu cred nimic, iar acele oase, de aceea s-a si intamplat cu mine in vinerea aia cand n-am vrut sa dau probe ADN, eu cred ca oasele acelea sunt platate, asta am spus de la inceput. Eu cred ca Luiza nu e moarta, ca fiica mea nu e moarta", a spus mama Luizei. Mama Luizei Melencu, acuzaţii grave. "Fata mea nu este moartă. Au fost plantate probe ADN" Gheorghe Dincă le-a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite. Gheorghe Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay