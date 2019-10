O nouă plângere penală în cazul Caracal. Avocatul rudelor Luizei acuză că Dincă a negociat cu procurorii libertatea familiei sale

"Până acum am protejat magistrați, președinți de Înaltă Curte, șefi de structuri, nu i-am dat în penal până acum. (...) Dacă își mai bat joc de noi, de tot ce înseamnă statul român, procedura penală și nu mă cheamă la audieri, dacă atunci când mă duc la audieri mă țin pe afară și fac pe ascuns, voi face plâgnere penală. Nu-mi arată dosarul, cu ordonanță și cu tot codul de procedură care e în favoarea mea", a declarat avocatul Tonel Pop, la România TV.

Şi bunicul Luizei cere anchetarea procurorilor care nu-şi fac datoria în cazul dispariţiei nepoatei sale.

"Să știți că există această chestiune lansată de unii procurori din caz că deja au vorbit cu judecători și judecătorii le-au spus să nu se străduiască să facă un probatoriu pentru că îl vor condamna. (...) Există procuror, și nu cel mai puțin important din dosar, care a făcut asemenea afirmații privind discuții cu judecătorii ... că Dincă va fi condamnat oricum repede sub presiune mediatică și după care a spus: "haideți că am glumit am făcut și eu așa o glumă", a relatat avocatul Tonel Pop.

Avocatul familiei Luizei susţine că Gheorghe Dincă ar fi negociat procurorii ca familia lui să fie lăsată în pace.

"Le este teamă de Dincă. Ce spune Dincă este sfânt. În momentul în care Dincă se supără sau are cel mai mic moft sar câte trei procurori să i-l îndeplinească. În acest dosar rezultă foarte clar că Dincă și-a negociat soarta lui, a nu se atinge de copii și de soție. Această discuție este redată şi-i este reproşată persoanei care o ancheta pe nevasta lui Dincă și această revoltată îi spune: "Domnule, eu am vorbit cu soţul. Ce tot ne chemați pe aici?" Ărintre alte discuții spune așa: "Pentru că a luat faptele și el urmează să fie condamnat, mi-a transmis că voi, anchetatorii, să lăsați în pace copiii și soția, ați înțeles?", a mai declarat avocatul Tonel Pop la România TV.