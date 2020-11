O prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului: "Când liftul a venit, m-a împins. M-a legat şi mi-a pus cuţitul la gât"

Sandra Golpe, prezentatoarea de la Antena 3 Noticias 1, căci despre ea este vorba, a povestit că, în urmă cu mai mulţi ani, a fost agresată sexual de un necunoscut.

„Era târziu în noapte, eram destul de confuză. Uşa scării de bloc nu s-a închis, întrucât era veche, iar eu am intrat. În timp ce aşteptam liftul, un bărbat a intrat. Eu am crezut că e un vecin. Eu i-am spus ‘noapte bună’, dar el nu a răspuns. Când liftul a venit, m-a împins. M-a legat, mi-a pus cuţitul la gât şi m-a agresat sexual. Am avut noroc că s-a auzit un zgomot, iar el s-a speriat. M-a dezlegat şi m-a pus să mă întorc, înainte de a pleca.

Nu ştiam dacă voi mai avea puterea de a-mi continua munca. Eram în stare de şoc şi nu voiam să-mi afecteze randamentul. Rămăsesem doar cu plângerea depusă la poliţie şi cu trauma.

Un an de zile am mers și m-am întors de la serviciu cu taxiul”, a spus Sandra Golpe.

Agresorul a fost prins câţiva ani mai târziu, după ce agresase mai multe tinere.