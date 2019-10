Articol publicat in: Societate

O româncă este în comă în Austria. Familia femeii este de negăsit, iar medicii nu vor să o opereze FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O româncă este în comă în Austria. Familia femeii, de negăsit, iar medicii nu vor să o opereze fără acordul apropiaţilor. Foto: ciao.ro Sute de romani s-au mobilizat pe Facebook pentru a cauta familia romancei, scrie ciao.ro. Roxana Elena Voin are nevoie de o opraţie pentru a se încerca salvarea ei, însă medicii refuză intervenţia chirurgicală fără acordul familie. Citeşte şi Boxerul Patrick Day, în comă după ce a fost făcut KO în ring. Loviturile primite l-au adus în pragul morţii VIDEO

Românca este din Tg. Jiu, iar conform actului de identitate postat pe Faebook, ultimul domiciliu în România a fost în comuna Pinceşti, Bacău. "Se numeste Voin Elena-Roxana din Tg Jiu se afla in Coma in Austria. Are nevoie Urgent de o operatie,dar fara acordul familiei nu o opereaza. Daca o recunoaste cineva sa anunte familia", e textul anunţului. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay