O studentă a murit de foame în China. Avea 24 de ani şi nici 22 de kilograme

Wu Huaya a a murit la începutul săptămânii la un spital din orașul Tongren, informează CNN. Fata era studentă la Colegiul Forerunner Guizhou. Wu era orfană şi locuia cu fratele ei mai mic. Cei doi au supravieţuit datorită unui program de asigurări sociale (43,50 dolari pe lună). Pentru că fratele ei suferea de o boală psihică, Wu a făcut eforturi uriaşe în plan financiar pentru a-i asigura tratamentul de care avea nevoie. Wu nu servea micul dejun, iar în restul zilei mânca orez amestecat cu ardei iute. Dieta aceasta o avea încă din vremea când era elevă.

În octombrie 2019, Wu a fost internată fiindcă i se umflaseră picioarele. După ce a fost consultată, medicii au spus că valva inimii sale a fost grav afectată. Operaţia de care ar fi avut nevoie costa peste 200.000 de yuani (29.000 de dolari).

O organizaţie caritabilă reuşise să strângă suma de bani necesară operaţiei, dar sănătatea lui Wu s-a deteriorat înainte de a putea fi salvată.

Moartea ei a fost urmată de o serie de reproşuri pe Weibo, versiunea Twitter a Chinei. „Este greu de imaginat că unii oameni încă nu au acces la alimente adecvate, chiar dacă este deja 2020” scria un utilizator. „Pur și simplu nu pot înțelege munca de atenuare a sărăciei”, a scris un altul.

În 2015, președintele chinez Xi Jinping a anunțat un plan de eradicare a sărăciei și de a construi o „societate moderat prosperă”, până la sfârșitul acelui an. China a delegat aproximativ 775.000 de oficiali ai partidului pentru a conduce campania anti-sărăcie.

La sfârșitul anului 2018, aproximativ 16,6 milioane de oameni trăiau sub pragul sărăciei din China, ceea ce este definit sub 2.300 de yuani (333 dolari) pe persoană, pe an, potrivit Biroului Național de Statistică al țării.