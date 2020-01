Poveste de suflet. O tânără arsă în explozia unui bloc este susţinută de o victimă a incendiului de la Colectiv FOTO

O tânără arsă în explozia de anul trecut din blocul de pe bulevardul Cloșca din municipiul Satu Mare are nevoie de un tratament extrem de costisitor pentru rănile grave pe care le are pe tot corpul, informează satmareanul.net. Numai că tânăra nu-şi poate permite tratamentul de care are nevoie. Cu toate acestea, cineva i-a întins o mână de ajutor. Cineva care ştie ce înseamnă durerea şi recuperarea.