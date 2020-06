O tânără de 21 de ani a fost împuşcată mortal pentru că şi-a scos câinele afară să-şi facă nevoile

Isabella şi iubitul ei, Darian Simon, îţi plimbau câinele prin cartierul Denver's Ballpark şi îl îndemnau să-şi facă nevoile. În acel moment, un bărbat care se afla într-un apartament al blocului de lângă, s-a enervat de insistenţa tinerilor.

Cei doi au încercat să-l ignore, însă, cu toate acestea, bărbatul a scos un pistol şi a tras fără ezitare în tinerii aflaţi la doar câţiva metri distanţă de geamul lui.

Isabella a murit la faţa locului din cauza împuscăturilor, iar Darian s-a ales cu răni grave după ce a fost împuşcat de două ori.

Conform publicaţiei The Denver Post, Michael Close, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat pentru uciderea Isabellei, asta după ce poliţiştii l-au prins fugind din oraş.

Potrivit autorităţilor, poliţiştii l-au prins pe bărbat pe autostrada 285, având o puşcă şi un pistol pe scaunul din dreapta al maşinii. Michael a fost acuzat de crimă şi agresiune gravă.

Cu doar două săptămâni în urmă, înainte de moarte ei, Isabella şi-a sărbătorit ziua de naştere, iar mama ei a postat un mesaj emoţionant pe pagina de Facebook, descriind-o drept " o femeie frumoasă, inteligentă şi uimitoare".

Family, friends, neighbors and strangers will honor the life of Isabella Thallas at a vigil in Denver’s Ballpark neighborhood tonight. Isabella was shot & killed yesterday while she and her boyfriend were walking their dog. Her mother told me she just turned 21 last week.

#9News pic.twitter.com/4MPugpl0Cd