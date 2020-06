O tânără de 30 de ani infectată cu COVID-19, la un pas de moarte: "Am trecut printr-o comă"

"Am fost testata COVID POZITV! Am fost in spital 24 zile internata! Am fost gata sa mor si am inviat! Toate astea pt ca mi-am lasat mintea intr-o relaxare totala, mi-am lasat mintea sa creada ce vrea ea si sa fie influentata intr-un mod atat de incorect fata de responsabilitatea marea pe care o aveam fata de corpul care purta un copil!

Am facut un jurnal video, cat am putut, pt ca la un moment dat n-am mai putut, este dedicat pt toate mamicile din lume acest jurnal, va implor daca sunteti insarcinate #statiacasa STATi ACASA!

Eu am trecut printr-o coma, mi-a fost scos copilul de urgenta prematur, am fost separata de copilul meu, iar sotului meu i s-a spus in aceeasi zi ca e tatic si ca sotia nu se stie daca va trai pentru ca este critic sustinuta doar de aparate! Covid nu este o gluma!

Sper ca va vor ajuta, sa intelegeti asta, episoadele mele video, la final cand le voi termina voi face un live pt prima data in viata mea pentru toate intrebarile pe care le aveti! Tot ce imi doresc din povestea mea este sa nu mai treaca nimeni prin asa ceva, de aceea ma postez exact cum am fost in situatia aceea", a povestit tânăra.