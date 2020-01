O vânzătoare la fast food îşi donează tot salariul cauzelor umanitare

Cristina Lia (43 de ani), este vânzătoare la un fast food din oraşul Rovinari, judeţul Gorj, şi de mai bine de doi ani îşi donează întregul salariu către diverse cauze umanitare. Femeia povesteşte că totul a început atunci când fiica lor a suferit un accident rutier, în urma căruia a fost grav rănită la coloană, dar a scăpat fără sechele. Atunci femeia a început să îşi doneze toţi banii, iar sotul său a fost de acord, chiar dacă iniţial a fost mai greu de convins.

„Eu primesc salariul săptămânal. Dacă nu aş lua banii în acest fel, în săptămâna următoare nu aş putea să fac nimic. Salariul meu îl folosesc în totalitate pentru a-i ajuta pe semenii mei. Este un pact pe care l-am încheiat în urmă cu doi ani cu soţul meu, după accidentul fiicei mele. A acceptat mai greu la început, dar apoi s-a obişnuit să nu se mai bazeze pe banii mei. Soţul meu lucrează ca electrician la o carieră minieră. Lucrez de 20 de ani, iar soţul meu de peste 20 de ani şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, avem tot ce ne trebuie: maşină, o locuinţă şi am reuşit să renovăm locuinţa socrilor. Nu am calculat suma pe care am cheltuit-o în cei doi ani şi jumătate. În orice caz, toate salariile mele au fost folosite în acest mod", a povestit Cristina Lia, precizând că ea câştigă minimum pe economie, iar soţul său are un salariu de aproximativ 3.000 de lei, conform vremeanoua.ro.