O vasluiancă a chemat ambulanţa pentru a naşte. După două ore de investigaţii i s-a spus că nu e gravidă, ci balonată!

Femeia, care a susținut că i s-au declanțat contracțiile pentru naștere, a fost dusă la spital și a intrat în sala de travaliu. Acolo, însă, medicii aveau să constate că femeia nu este însărcinată, în ciuda faptului că ea susținea cu ardoare că poartă un bebeluș în pântece.

Andreea T., în vârstă de 30 de ani, s-a întors din Germania pe 5 februarie, iar două zile mai târziu, în timp ce se afla la domiciliul său din comuna vasluiană Fălciu, a sunat la Ambulanță pentru că i s-ar fi "declanşat durerile de naştere". Ea a declarat dispecerului de la Ambulanţă că este gravidă, cu sarcină la termen. Transportată la Spitalul Municipal de Urgenţă "Elena Beldiman" Bârlad, femeia a fost dirijată din Unitatea de Primiri a Urgenţelor către sala de travaliu.

Acolo, a fost preluată de medicul de gardă, care în urma controlului ginecologic a constatat că de fapt femeia nu este însărcinată. Cum aceasta invoca faptul că are o "sarcină ascunsă" şi că ar fi fost monitorizată de medicii din Germania, cadrele medicale de la spitalul din Bârlad au făcut investigaţii suplimentare.

Toate analizele, investigațiile ecografice, dar și testele de sarcină efectuate în prezența medicilor au arătat că femeia nu este însărcinată. Ea, însă, susține în continuare că poartă un copil în pântece.

„Am ajuns în ţară, venind din Germania, pe data de 5 februarie. Acolo am fost la doctor peste tot, cu dureri de spate şi mi s-a spus că sunt însărcinatã, dar că am uter septat şi copilul nu se vede. Eu le-am spus că am mai avut această problemă la primul copil, în 2011, când am fost la fel, însărcinatã si am fost dusă la spital să nasc, iar la control nu s-a văzut copilul. Mi s-a spus că am chist şi m-au operat ca să-mi scoată chistul şi când colo era un copil, o fetiţă de 3,4 kilograme.(...) Pe 7 februarie am început sã am contracţii şi am venit la spital la Bârlad cu ambulanţa. Copilul mişca, aveam contracţii! M-au dus în sala de naşteri, m-au ţinut două ore în sala de travaliu, mi-au zis că am uterul fisurat şi membranele rupte. După ce au ascultat inima copilului, au zis că bate, dar m-au dus în salon la ginecologie. A venit apoi doamna doctor Boca, mi-a făcut şi ea tot felul de teste, dar mi s-a spus cã nu sunt gravidă, ci balonată!", a declarat Andreea T. pentru vrn.ro.

De cealaltă parte, însă, medicii susțin că femeia e obeză. Reprezentanţii Spitalului "Elena Beldiman" Bârlad au precizat că în cazul de faţă au avut de-a face cu "o sarcină închipuită" şi că de fapt pacienta suferea de anumite dereglări hormonale, fiindu-i recomandat tratament medical în acest sens. Femeia a refuzat cu vehemenţă această ipoteză, ea fiind convinsă că are "o sarcină ascunsă".

Miercuri, 13 februarie, femeia de 30 de ani a plecat la o clinică din Bucureşti pentru cere ajutorul medicilor de acolo, convinsă fiind că ea urmează să nască.