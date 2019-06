O vedetă rock trece prin momente cumplite: medicii i-au depistat un cancer în gât

”Am fost diagnosticat cu cancer în gât. Este ceva ce trebuie luat în serios şi înfruntat – dar am mai înfruntat obstacole în trecut. Lucrez îndeaproape cu doctorii şi urmez un plan de tratament despre care ei susţin că are o rată a succesului de 90%. Am început deja tratamentul”, potrivit scrisorii postate pe pagina trupei.



În continuare, Dave Mustaine anunţă că toate concertele Megadeth de anul acesta vor fi anulate.”Din păcate, din cauza acestui lucru trebuie să anulăm toate spectacolele din acest an. Turneul nostru se va desfăşura, totuşi, într-o formă sau alta. (...) Megadeth va fi pe scenă cât de curând se poate. Între timp, Kiko, David, Dirk şi eu lucrăm în studio la următorul album ”Dystopia”, pe care abia aştept să-l audă toată lumea. (...) Să ne vedem în curând”, a scris Dave Mustaine, potrivit Agerpres.

Trupa americană de heavy metal Megadeth a fost formată în 1983, de Dave Mustaine, în urma plecării sale din Metallica. Pionieră a genului thrash metal american, Megadeth a devenit celebră în anii '80, membrii formaţiei schimbându-se însă frecvent, în parte din cauza problemelor notorii provocate de abuzul de substanţe interzise, potrivit Agerpres.



Din 1983 până în 2002, Mustaine şi basistul Dave Ellefson au fost singurii membri constanţi în trupă. Formaţia s-a destrămat în 2002, după ce Mustaine a suferit o leziune severă a nervilor de la mâna stângă. Totuşi, după ce s-a recuperat fizic, acesta s-a reunit cu foştii colegi, în 2004, lansând albumul "The System Has Failed", urmat de "United Abominations" (2007). Megadeth a vândut peste 20 de milioane de albume în toată lumea, trupa având şi 7 nominalizări consecutive la Grammy Awards, pentru Best Metal Performance.