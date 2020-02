Oana Radu, atacată dur de prietenii iubitului decedat. Acuzaţii grave la adresa vedetei de la Kanal D

Oana Radu şi-a pierdut iubitul la finalul anului trecut. La doar câteva luni, în viața ei a apărut un alt bărbat, Cătălin Dobrescu, chiar antrenorul ei de fitness. Unul dintre cei mai vehemenți critici ai atitudinii artistei a fost un bun prieten al iubitului decedat. Acesta a reacţionat dur după ce Oana Radu a declarat că a suferit după dispariția iubitului, pentru ca la patru luni de la tragedie să se afişeze cu un nou iubit.

"Alin Suflea nu te-a meritat. Nici să treci prin faţa mamei şi a surorii lui nu ai voie măcar. Superficialitatea ta le-ar murdări. Trăiască vopselele, cura de slabire si domnii", a fost mesajul tânărului pentru Oana Radu, prin care a dat de înţeles că artista s-ar vinde pe bani.

Oana Radu a încercat să explice ce fel de relație a avut cu Alin Suflea.

"Nimeni nu ştie ce fel de relaţie am avut. Noi locuiam împreună, dar nu mai eram împreună. Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de trei miliarde. Nu mi-a fost atât de fidel cum mi-aș fi dorit să cred. Eu în trei ani am trăit multe lucruri, atât fizic, cât și psihic. Alin m-a făcut foarte fericită la început. Relația noastră a fost foarte frumoasă la început, s-a transformat apoi. N-a fost un om rău, n-a fost un tiran, dar au fost multe lucruri care pe mine m-au rănit", a spus Oana Radu.