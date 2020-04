Oana Roman a împlinit 44 de ani. Unde, cum şi cu cine a petrecut VIDEO

Oana Roman a trecut de la tortul de patru etaje şi cei peste 100 de invitați din 2019 la o petrecere mult mai restrânsă. Anul acesta, vedeta și-a aniversat cei 44 de ani în vila din Pipera, cu tort, îmbrăcată casual și alături de patru persoane dragi.

Sărbătorita a ciocnit un pahar de șampanie alături de soțul Marius Elisei, de mama sa, Mioara Roman, fiica Isabel și de cea mai bună prietenă a ei, Vica Blochina.

Prietenii au surprins-o cu mesaje pe rețelele sociale.

"La mulți ani, draga mea Oana Roman Elisei Roman! Îți doresc ce îmi doresc și mie: sănătate, prosperitate și un pic de fericire! Să fii iubită și prețuita!", i-a scris Adriana Bahmuteanu, iar Brigitte Pastramă i-a făcut și ea o urare de suflet.

"A fost o zi chiar frumoasă. Am primit sute de mesaje și telefoane, urări, flori, tort și, mai ales, multă iubire. Încă nu s a terminat și mă bucur de fiecare moment. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și urări, nu am răspuns tuturor, dar mâine promit că o să mulțumesc fiecăruia în parte. M- ați copleșit si realizez că nu sunt singură și că sunt iubită de mulți. Sunt recunoscătoare ! Vă întorc înapoi toată iubirea pe care am primit-o!", a scris Oana Roman.