Oana Roman a răbufnit la adresa celebrului ei tată: "A uitat de mine anul ăsta. Şi de ziua Isei, şi de ziua mea şi mai ales de Crăciun"

Vedeta a făcut un bilanț al acestui an, menționând că marea ei durere este deteriorarea comunicării cu tatăl ei, Petre Roman, căsătorit cu Silvia Chifiriuc, cu care are un băiețel.

"Stând în spital și apoi în casă fără să am vreo preocupare, am făcut un bilanț! A fost un an bun. M-am transformat fizic în bine, am o casă nouă, am un proiect profesional, am câștigat noi prieeni, m-am maturizat cumva. Am pierdut lucrurile de care probabil nu aveam nevoie. Am o singură lipsă majoră!



Tata a uitat de mine anul ăsta. Și de ziua Isei, și de ziua mea și mai ales de Crăciun. Și la 43 de ani, tot copilul lui sunt! Un semn sau un cadou oricât de neînsemnat ar fi contat mult, mai ales pentru Isa! Știu, o să spună lumea că lucrurile astea nu se spun public, dar măcar să nu mai creadă nimeni că sunt fata lui tata! Eu tot îl iubesc! Chiar dacă pentru el eu nu prea mai exist', a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman și Marius Elisei păreau un cuplu sudat, așa că despărțirea lor recentă a luat pe toată lumea prin surprindere. Totuşi, Oana Roman și-a petrecut Crăciunul alături de Marius Elisei și fiica lor, Iza, căreia, în pofida problemelor de cuplu, cei doi au dorit să-i ofere cele mai frumoase Sărbători.