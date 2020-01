Oana Roman, fericită din nou. Cu ce bărbat s-a afişat la prima petrecere din 2020

Oana Roman a dat prima ei petrecere în noua casă. A povestit totul la o emisiune tv, după ce l-a sărutat tandru pe Marius Elisei, la fel cum o făcea la începutul poveștii lor de dragoste.

Oana Roman a răbufnit la adresa celebrului ei tată: "A uitat de mine anul ăsta. Şi de ziua Isei, şi de ziua mea şi mai ales de Crăciun"

"S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte. E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat... Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat", a declarat Oana Roman.

INFIDELITATEA, adevăratul motiv al despărţirii dintre Oana Roman şi Marius Elisei. Cine pe cine a înşelat

Oana Roman a acceptat să o ajute pe prietena sa, Vica Blochina, în promovarea afacerii sale cu lenjerii de pat care nu se șifonează niciodată. Astfel, s-a pozat stând lasciv pe pat, în furou decoltat și halat, având părul desprins.

"Nu-mi place goliciunea ta dacă faci reclamă la lenjerie. O poți face și fară să îți arăți sânii cât de mari și cât de siliconați sunt", "Nu-i frumos din partea ta"," Nu te prind ședințele astea photo", sunt câteva dintre comentariile fanilor.

"Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!", este o parte din mesajul Onei Roman.