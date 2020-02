Oana Roman, mărturisire cutremurătoare. "Ai mei şi-au dat seama ce e cu mine, dar era prea târziu"

Oana Roman a dezvăluit că viaţa sa a fost dată peste cap după ce tatăl ei a intrat în politică.

Oana Roman a rupt orice legătură nu doar cu tatăl, ci şi cu sora ei, Catinca: "Familia de sânge este formată din mama şi fiica mea"

"Copilăria a fost foarte frumoasă pentru că am avut o guvernantă nemțoaică pe care am iubit-o extrem de mult, îi spuneam Cici. Și m-a iubit, am niște amintiri absolut incredibile. M-am simțit iubită. Ai mei nu m-au cocoloșit niciodată. M-am dus și m-am întors singură de la școală", a spus Oana Roman.

Oana Roman rupe tăcerea. "M-a bătut! Când mi-a dat una, am văzut stele verzi şi îmi ţiuia timpanul"

"Din viața frumoasă pe care o aveam în copilărie, a venit Revoluția. Tata a plecat pe 21 noaptea și dus a fost. Pe 24 decembrie am plecat din apartamentul acela frumos și nu ne-am mai întors. Pe 25 ne-a sunat tata și ne-a zis că a fost numit prim-ministru și mama l-a rugat să nu accepte, i-a zis "Te rog, nu ne face așa ceva!". Am rămas singură: pentru tata era prioritar să guverneze, mama voia să fie cu el și eu eram singură. Am intrat în depresie ca adolescentă, am luat în greutate pe fond nervos, cei care au comentat despre asta habar nu au ce păcate și-au făcut pentru că nu știu prin ce am trecut. Ai mei și-au dat seama târziu ce era cu mine, m-au dus la doctor, dar era prea târziu. M-am luptat ani de zile cu depresia, am făcut ani de zile terapie, așa cum m-am luptat și cu kilogramele în plus", a mărturisit Oana Roman.