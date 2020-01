Oana Roman a rupt orice legătură nu doar cu tatăl, ci şi cu sora ei, Catinca: "Familia de sânge este formată din mama şi fiica mea"

Invitată în emisiunea lui Măruţă de la Pro TV, Oana Roman a spus că în 2019 s-au mai produs și alte separări în familia ei, respectiv de tatăl și sora ei vitregă, Catinca Roman. Fiica lui Petre Roman spune că singurele rude ale ei de sânge sunt fiica și mama ei, explicând că de ceva timp nu mai vorbește cu sora ei vitregă.

„2019 a însemnat și o îndepărtare majoră a surorii mele de noi. Familia de sânge pentru mine este formată din două persoane, mama și fiica mea. E greu să gestionezi toate astea în același timp. Am ales să vorbesc pentru că sunt un om asumat.

Marius este acasă acum, doarme acasă la noi, cu noi pentru că Izabela și eu avem nevoie de el, afectiv. Separarea a fost singura soluție pe care eu am găsit-o, nu am vorbit despre divorț. În aceste momente comunicarea contează enorm de mult.”, a spus Oana Roman.

"E mai bine să se știe de la mine"

Oana Roman a vorbit şi despre problemele pe care le are cu soţul ei, motivul pentru care a decis că este mai bine să se separe. ”S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte.

E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman şi Marius Elisei, nuntă și botez în urmă cu cinci ani

Oana Roman şi Marius Elisei s-au căsătorit pe 15 iunie 2014. La nuntă a fost prezentă şi fiica lor. Şi asta pentru că fata fostului premier al României a devenit mamă pe 21 februarie 2014. Maria Isabela a venit pe lume la ora 11:00, prin cezariană şi a primit nota 10 la naştere. Ea a cântărit 2 kilograme şi 300 de grame.

